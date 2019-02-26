Haberler Web TV Son dakika: Bahçeli'den flaş 31 Mart mesajı

Son dakika: Bahçeli'den flaş 31 Mart mesajı

26.02.2019 16:27

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "31 Mart 2019 tarihi bir eşiktir, bir dönümdür, bir milattır. Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart'tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır." diye konuştu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları