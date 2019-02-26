Son dakika: Bahçeli'den flaş 31 Mart mesajı 26.02.2019 16:27

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "31 Mart 2019 tarihi bir eşiktir, bir dönümdür, bir milattır. Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart'tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır." diye konuştu.