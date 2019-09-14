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Son dakika: Bahçeli'den "Çatışma ve savaş olacak" diyen HDP'li vekil Leyla Güven'e çok sert tepki!

14.09.2019 16:02

Erzincan'da halka hitap MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Çatışma ve savaş olacak" diyerek terör örgütü PKK’yı ve dağa katılımları destekleyen HDP Milletvekili Leyla Güven'e çok sert çıktı. Bahçeli, Anayasa'ya göre suçtur. Hukuk dahilinde hak ettiği cevabı almalıdır." dedi.


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