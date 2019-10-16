Haberler Web TV Son dakika: Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş’a hapis cezası

Son dakika: Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş’a hapis cezası

16.10.2019 17:57

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'a 'açığa atılan imzanın kötüye kullanılmasına azmettirme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.


Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Haydar Baş'ın 'nitelikli yağmaya azmettirme' suçundan beraatine 'açığa atılan imzanın kötüye kullanılmasına azmettirme' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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