Son dakika: Bağcılar'da vinç kamyonu devrildi! (Video)

Son dakika haberine göre İstanbul Bağcılar'da inşaat şantiyesinde vinç kamyonu devrildi. Kamyonun içindeki kişi ağır yaralandı. İtfaiye araçta sıkışan kişiyi kurtardı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Bosna Caddesi'ndeki bir inşaat alanında çalışan vinç devrildi.
Devrilen vincin altında kalan operatör, olay erine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vinç operatörü, hastaneye kaldırıldı.
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