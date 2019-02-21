Son dakika... Ayvacık’taki deprem anı güvenlik kameralarında

Son dakika... Ayvacık’taki deprem anı güvenlik kameralarında21.02.2019 04:01
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 21.23'te meydana gelen 5.0 şiddetindeki deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi Tartışık köyüne 3,5 kilometre uzaklıkta olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Meydana gelen depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) acilen toplandı. Depremle ilgili gerekli çalışmalara başlandı. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Muhtarlarca bölgede yapılan taramalar neticesinde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşıldı.
Taramalar neticesinde ilk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bilgisi alındı.
Ayrıca, Ayvacık'ta 10'a yakın vatandaşın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alındı. Merkez ve diğer ilçelerde deprem nedeniyle hastanelere herhangi bir başvuru olmadığı öğrenildi.
Depremden korkan köylerdeki vatandaşlar ateş yakarak, geceyi sokakta geçiriyor. Ekipler iş makineleriyle eski ve kullanılmayan hasar oluşan evlerde müdahale ediyor.
Öte yandan Ayvacık'taki 5.0 şiddetindeki deprem anı, ilçedeki iş yerleri ve bir evin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde vatandaşların büyük panik yaşadığı ve korkuyla kaçıştığı görüldü.
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