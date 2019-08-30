Son dakika: Aydın'da korkutan deprem! İzmir'de de hissedildi! (Video) 30.08.2019 19:10

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın Kuşadası'nda 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde de hissedildi. Yerin 7.11 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. İşte 30 Ağustos son depremler...

Aydın'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.11 kilometre altında saat 18.38'de gerçekleşen deprem, İzmir ve çevresinde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER (30 AĞUSTOS)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.08.30 18:38:13 37.5192 26.7658 11.6 -.- 4.5 4.4 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2019.08.30 18:32:26 38.5085 27.7467 9.6 -.- 2.1 -.- AVSAR-TURGUTLU (MANISA)

2019.08.30 17:58:02 37.9758 41.2208 7.1 -.- 2.3 -.- DOGANKAVAK-BESIRI (BATMAN)

2019.08.30 16:57:52 39.5433 38.6517 11.5 -.- 2.6 -.- BOYALIK-ILIC (ERZINCAN)

2019.08.30 12:24:29 40.2217 25.6313 9.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2019.08.30 11:51:28 40.1045 41.4602 7.0 -.- 2.7 -.- KOSKKOY-YAKUTIYE (ERZURUM)

2019.08.30 05:38:50 36.9240 27.1203 7.2 -.- 3.1 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2019.08.30 03:20:43 40.1702 31.7468 8.4 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

2019.08.30 01:15:06 36.2915 35.4817 11.7 -.- 3.8 3.9 AKDENIZ