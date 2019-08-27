Haberler Web TV Son dakika: Avrasya Tüneli kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı

Son dakika: Avrasya Tüneli kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı

27.08.2019 15:23

Son dakika haberine göre Avrasya Tüneli, Avrupa- Anadolu yönünde meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Tünelden araç geçişine izin verilmiyor. Kazaya itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sürüyor.


Avrasya Tüneli, Avrupa- Anadolu yönünde meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Tünelden araç geçişine izin verilmiyor. Kazaya itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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