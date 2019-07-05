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Son dakika... Avcılar'da yakıt tankeri devrildi

05.07.2019 00:04

Son dakika haberine göre, D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi. Kaza nedeniyle karayolun Topkapı istikameti ulaşıma kapandı. Ulaşım yan yoldan kontrollü sağlanıyor. Bölgede önlem alan itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, aracın olay yerinden kaldırılmasına çalışılıyor.


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