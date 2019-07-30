Haberler Web TV Son dakika: Avcılar'da metrobüste yangın...

Son dakika: Avcılar'da metrobüste yangın...

30.07.2019 22:29

Avcılar'da, arıza nedeniyle durakta yolcuları indirilen metrobüs aracının motor kısmında yangın çıktı. Araç ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken Beylikdüzü istikametinde yaklaşık 15 dakika metrobüs seferleri yapılamadı.


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