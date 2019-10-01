İstanbul’da Avcılar E-5 karayolunda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...
Son dakika: Avcılar'da halk otobüsü kaldırıma çıktı! Çok sayıda yaralı var! Olay yerinden ilk görüntüler (Video)01.10.2019 13:50
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