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Son dakika: Avcılar'da halk otobüsü kaldırıma çıktı! Çok sayıda yaralı var! Olay yerinden ilk görüntüler (Video)

01.10.2019 13:50

İstanbul’da Avcılar E-5 karayolunda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...


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