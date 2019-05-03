Son dakika: Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında 150 kişi hakkında müebbet istemi

Son dakika haberine göre 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nın işgal girişimine ilişkin davada, 150 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
Son dakika: Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında 150 kişi hakkında müebbet istemi03.05.2019 16:34
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