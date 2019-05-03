Haberler Web TV Son dakika: Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında 150 kişi hakkında müebbet istemi

Son dakika: Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında 150 kişi hakkında müebbet istemi

03.05.2019 16:34

Son dakika haberine göre 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nın işgal girişimine ilişkin davada, 150 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları