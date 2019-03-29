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Son dakika: Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı

29.03.2019 16:42

Atatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Bülent Kökoğlu, tutuklandı.


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