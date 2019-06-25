Son dakika: Askerlik 6 aya düştü! Askerler ne zaman terhis olacak? İşte bedelli detayları (Video)

Son dakika haberine göre Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 65 maddeden oluşan teklifin kabul edilmesi ile birlikte askerlik resmen 6 aya düştü ve bedelli askerlik sürekli hale geldi.
Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 65 maddeden oluşan teklifin kabul edilmesi ile birlikte askerlik resmen 6 aya düştü ve bedelli askerlik sürekli hale geldi.
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