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Son dakika: Arnavutköy'de küçük kızının gözü önünde vurulan Tuğba Anlak hayatını kaybetti... İşte son görüntüsü

28.08.2019 00:17

Son dakika haberine göre, Arnavutköy'de evinde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki kızının yanında başından vurularak ağır yaralanan Tuğba Anlak(30) hastanede hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili hastane önünde bugün açıklama yapan aile, yetkililerden destek istemişti.


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