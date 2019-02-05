Son dakika: Antalya'da yarın okullar tatil 05 Şubat 2019, Salı

Son dakika... Antalya'da fırtına ve hortum nedeniyle 5 ilçede yarın okullar tatil edildi. Yaklaşık 2 hafta önce üst üste hortumların yaşandığı Antalya'da fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.