Haberler Web TV Son dakika... Antalya'da korkutan yangın!

Son dakika... Antalya'da korkutan yangın!

04.06.2019 23:01

Yangına Finike ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri karadan, iki yangın söndürme helikopteri havadan müdahale ediyor.


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