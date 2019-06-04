Yangına Finike ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri karadan, iki yangın söndürme helikopteri havadan müdahale ediyor.
Son dakika... Antalya'da korkutan yangın!04.06.2019 23:01
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