Haberler Web TV Son dakika... Antalya'da kayıp Buse'nin arandığı bölge sualtından görüntülendi

Son dakika... Antalya'da kayıp Buse'nin arandığı bölge sualtından görüntülendi

02 Şubat 2019, Cumartesi

SON DAKİKA... Hortum felaketi sırasında kayboluşunun üzeninde 10 gün geçen Buse Acar’ı denizde arama çalışmalarında dalgıçların adeta iğneyle kuyu kazdıkları bölge İHA tarafından görüntülendi. Görüş mesafesinin 1 metrenin altında olduğu kıyı kesiminde 10 gündür su altında arama yapan dalgıçlar jetskilerden faydalanmaya başladı.


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