Haberler Web TV Son dakika... Antalya'da hortum dehşeti! Arama çalışmaları sürüyor

Son dakika... Antalya'da hortum dehşeti! Arama çalışmaları sürüyor

25 Ocak 2019, Cuma

Son dakika... Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan hortum ve fırtına şehirde korku dolu anlar yaşattı. O anlardan birinde otoyolda araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar etkili fırtınanın etkisiyle yere devrilen ağaçların altında kalmaktan son anda kurtuldular.


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