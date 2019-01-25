Haberler Web TV Son dakika... Antalya'da hortum dehşeti! 2 ölü, 1 kayıp

Son dakika... Antalya'da hortum dehşeti! 2 ölü, 1 kayıp

25 Ocak 2019, Cuma

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan hortum ve fırtına şehirde korku dolu anlar yaşattı. O anlardan birinde otoyolda araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar etkili fırtınanın etkisiyle yere devrilen ağaçların altında kalmaktan son anda kurtuldular.


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