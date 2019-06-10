Son dakika... Antalya'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı 10.06.2019 15:57

Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesi Kum mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu eğitim uçağı düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 30 Ekim 2018 tarihinde de aynı bölgede bir eğitim uçağı düşmüş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Manavgat ilçesi Kum mevkinde uçak kazası meydana geldi. Manavgat Atatürk Stadı'nın arkasında bulunan pistten havalanan 172P TC-DBD tipi eğitim uçağı, havalandıktan 2 dakika sonra yaklaşık 300 metre ileride karpuz tarlasına düştü. Saat 14.40'ta meydana gelen olayı gören karpuz tarlasındaki vatandaşın ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Karpuz tarlasına düşen tek motorlu eğitim uçağının içinde bulanan 3 kişiden pilot Levent Arslanolay yerinde hayatını kaybetti. Düşen uçakta bulunan ve ağır yaralanan Devrim Gün ve Ataberk Gökmen isimli iki genç ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki yakın hastaneye sevk edildi. İki gençten Ataberk Gökmen'in de hastanede kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. İki gencin İstanbul'da Bilgi Üniversitesi öğrencileri olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili olay yerinde jandarma ekipleri tarafından bariyer çekilerek, soruşturma başlatıldı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sivil eğitim uçağı Sorgun mevkisinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında düştü. Maalesef bir ölü, iki de ağır yaralımız var. Kırmızı kodla çağrı yapılan sağlık ekipleri yaralılara ulaştı. Gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak" ifadelerini kullandı.

Aynı bölgede 30 Ekim 2018 tarihinde Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı düşmüş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.