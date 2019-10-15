Haberler Web TV Son dakika: Antalya'da eğitim uçağı düştü!

Son dakika: Antalya'da eğitim uçağı düştü!

15.10.2019 11:50

Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Vali Münir Karaloğlu, "Uçak kalktıktan kısa süre sonra düştü. Ekiplerimiz olay yerine gidiyor. Şu an için ölü ve yaralı olmadığı bilgisi var" dedi.


Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü.

Ulualan mevkisinde sivil eğitim uçağının düştüğü bilgisi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALI YOK
Antalya Valisi Münir Karaloğlu yaptığı açıklama, "Uçak kalktıktan kısa süre sonra düştü. Ekiplerimiz olay yerine gidiyor. Şu an için ölü ve yaralı olmadığı bilgisi var." dedi.

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