Haberler Web TV Son dakika... Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü

Son dakika... Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü

02.03.2019 09:30

Süper Lig'de dün oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçını takip etmek için Başkent'ten Antalya'ya giden Ankaragüçlü taraftarları taşıyan otübüs, 4-2'lik Ankaragücü galibiyetinin ardından dönüş yolunda kaza yaptı.


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