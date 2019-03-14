Son dakika: Ankara'da tren kazası! Yakıt taşıyan yük treninin vagonları raydan çıktı 14.03.2019 04:05

Ankara'nın Sincan ilçesi Çağlayan bölgesinde yakıt taşıyan trenin 2 vagonu raydan çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.