Son dakika: Ankara'da tren kazası! Yakıt taşıyan yük treninin vagonları raydan çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesi Çağlayan bölgesinde yakıt taşıyan trenin 2 vagonu raydan çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Son dakika: Ankara'da tren kazası! Yakıt taşıyan yük treninin vagonları raydan çıktı14.03.2019 04:05
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