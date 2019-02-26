Son dakika... Ankara'nın Çankaya ilçesi Tınaztepe mahallesinde bulunan bir tekel bayisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Son dakika: Ankara'da tekel bayisinde patlama26.02.2019 02:31
- Son dakika: Ankara'da tekel bayisinde patlama
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