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Son dakika: Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı: 1 şehit

06.05.2019 12:08

Ankara'da polis uygulama noktasına bir aracın dalması sonucunda 1 polis memuru şehit oldu.


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