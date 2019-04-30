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Son dakika... Ankara'da kaçakçılık operasyonu

30.04.2019 07:47

Polisin düzenlediği operasyonda, Batman ve Mardin'den İstanbul ile Muğla'ya kargoyla gönderilen bandrolsüz kaçak sigara, kozmetik ürün ve farklı markalarda güneş gözlüğü ele geçirildi.


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