Haberler Web TV Son dakika: Ankara'da hareketli dakikalar... Pusuya yatıp, otomatik silahla kurşun yağdırdılar

Son dakika: Ankara'da hareketli dakikalar... Pusuya yatıp, otomatik silahla kurşun yağdırdılar

28.08.2019 21:57

Ankara’da bir fırıncı, iş yerinin önünde otomatik silahla uğradığı saldırıda ağır yaralandı. Saldırıyı önceden planlayan kişilerin kendilerine polis süsü verdiği ve olay yerinde 20 saat beklediği öğrenildi.


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