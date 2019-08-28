Son dakika: Ankara'da hareketli dakikalar... Pusuya yatıp, otomatik silahla kurşun yağdırdılar

Ankara’da bir fırıncı, iş yerinin önünde otomatik silahla uğradığı saldırıda ağır yaralandı. Saldırıyı önceden planlayan kişilerin kendilerine polis süsü verdiği ve olay yerinde 20 saat beklediği öğrenildi.
Son dakika: Ankara'da hareketli dakikalar... Pusuya yatıp, otomatik silahla kurşun yağdırdılar28.08.2019 21:57
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