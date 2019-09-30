Haberler Web TV Son dakika: Ankara'da halk otobüsü belediye durağına daldı! Olay yerinden ilk görüntüler | Video

Son dakika: Ankara'da halk otobüsü belediye durağına daldı! Olay yerinden ilk görüntüler | Video

30.09.2019 14:47

Son dakika haberine göre Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin olay yerinde incelemelerde bulundu.


Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

VALİ VASİP ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA
Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Şahin; "Maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası şahsi araçlarla da hastanelere kaldırılan vatandaşlarımız olmuş. Olayla ilgili incelemelerimiz devam ediyor." dedi.

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