Son dakika: Ankara'da feci kaza! Özel halk otobüsü yol temizleme aracına çarptı: 9 yaralı 15.04.2019 07:11

Ankara'da Mamak'ta özel halk otobüsü yol temizleme aracına arkadan çarptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre en az 9 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.