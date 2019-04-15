Ankara'da Mamak'ta özel halk otobüsü yol temizleme aracına arkadan çarptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre en az 9 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Son dakika: Ankara'da feci kaza! Özel halk otobüsü yol temizleme aracına çarptı: 9 yaralı15.04.2019 07:11
- FOX TV'den Başkan Erdoğan'ı itibarsızlaştırma oyunu! FOX TV milli iradeye neden karşı?
- AK Parti olağanüstü itirazı ne zaman yapacak?
- Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kuğu fırtınası geliyor! Bugün hava nasıl olacak? 15 Nisan 2019 hava durumu
- Malatya Arguvan'da korkutan deprem! 15 Nisan Kandilli son depremler
- Maltepe'de oy sayımı durduruldu
- Son dakika: Ankara'da feci kaza! Özel halk otobüsü yol temizleme aracına çarptı: 9 yaralı
- Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
- CHP’li belediyelerde işçi kıyımı başladı
- CHP Büyükçekmece'de neyi örtbas etmek istiyor? İşte Büyükçekmece'deki hayali seçmen skandalı
- Yalanı elinde patlayan Gürsel Tekin bakın nasıl çark etti!
- İşte yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti...
- Erman Toroğlu: "Pozisyon net kırmızı kart"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.