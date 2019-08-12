Son dakika: Ankara'da feci kaza... Çok sayıda yaralı var (Video) 12.08.2019 17:28

Ankara Kuzey Çevre Yolu Pursaklar mevkii girişinde içinde çocukların da olduğu 16 yolcu bulunan minibüs, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsteki yolcular araç dışına savruldu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.