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Son dakika: Ankara'da feci kaza! Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracı devrildi: 31 yaralı

01.11.2019 15:32

Son dakika haberine göre Ankara-Bala kara yolunda, Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Kaza yapan aracın kanser tarama testinden dönen kadınları taşıdığı belirtildi.


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