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Son dakika: Ankara'da AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’na çirkin saldırı

09.03.2019 13:38

Son dakika haberi... Ankara Altındağ’daki Bostancık Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’na sabah saatlerinde saldırı düzenlendi.


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