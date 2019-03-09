Son dakika: Ankara'da AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’na çirkin saldırı

Son dakika haberi... Ankara Altındağ’daki Bostancık Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’na sabah saatlerinde saldırı düzenlendi.
Son dakika: Ankara'da AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’na çirkin saldırı09.03.2019 13:38
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