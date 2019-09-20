Haberler Web TV Son dakika: Ankara istikameti trafiğe kapandı! TEM'de kilometrelerce kuyruk

Son dakika: Ankara istikameti trafiğe kapandı! TEM'de kilometrelerce kuyruk

20.09.2019 21:59

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda demir profil yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekipler demir profillerin kaldırılması için çalışmalarını sürdürürken, yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.


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