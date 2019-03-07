Son dakika: Amesporlu Mansur Çalar ömür boyu futboldan men edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amedsporlu Mansur Çalar'a futboldan ömür boyu men cezası verdi.
Son dakika: Amesporlu Mansur Çalar ömür boyu futboldan men edildi07.03.2019 16:32
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