Haberler Web TV Son dakika: Amesporlu Mansur Çalar ömür boyu futboldan men edildi

Son dakika: Amesporlu Mansur Çalar ömür boyu futboldan men edildi

07.03.2019 16:32

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amedsporlu Mansur Çalar'a futboldan ömür boyu men cezası verdi.


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