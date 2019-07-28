Son dakika: Ambarlı Limanı'nda gemi yangını 28.07.2019 08:41

Son dakika haberi... İstanbul Avcılar'da, Ambarlı Limanı'nda demirli gemide yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Limanı'nda demirli bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.