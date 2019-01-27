Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kaldı. Arama- kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda göçük altında kalan 3 işçi sağ kurtarıldı.
Son dakika: Amasya'da maden ocağında göçük! 3 işçi sağ kurtuldu...27 Ocak 2019, Pazar
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