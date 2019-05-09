Haberler Web TV Son Dakika: Altın fiyatları yükselişte! 9 Mayıs 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu?

Son Dakika: Altın fiyatları yükselişte! 9 Mayıs 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu?

09.05.2019 09:28

Altın fiyatları son zamanlarda sürdürdüğü yatay seyirden vazgeçerek yükseliş trendine geçti. 6 Mayıs'tan bu yana kademeli yükselen altının gram fiyatı dün kapanışta yüzde 1,03 artışla 255,80 liradan işlem görmüştü. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar?


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları