Son Dakika: Altın fiyatları yükselişte! 9 Mayıs 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu? 09.05.2019 09:28

Altın fiyatları son zamanlarda sürdürdüğü yatay seyirden vazgeçerek yükseliş trendine geçti. 6 Mayıs'tan bu yana kademeli yükselen altının gram fiyatı dün kapanışta yüzde 1,03 artışla 255,80 liradan işlem görmüştü. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar?