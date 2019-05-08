Haberler Web TV Son dakika: Altın fiyatları yükselişte! 8 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları

Son dakika: Altın fiyatları yükselişte! 8 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları

08.05.2019 10:30

Altın fiyatları son günlerde yaşadığı çıkışı sürdürüyor. Piyasalarda yaşanan gelişmeler sonucu altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldı? İşte 8 Mayıs canlı altın fiyatları...


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