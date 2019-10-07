Son dakika Altın fiyatları! 7 Ekim gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını, fiyatı ne kadar? 07.10.2019 12:36

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması sonrası döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketlilik altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Gram altın 7 Ekim'e 275.35 liradan başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Ekim canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,47 değer kazanmıştı. Günün ilk saatlerinde gelen son dakika haberi sonrası altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Beyaz Saray'dan yapılan Türkiye açıklaması sonrası doların yukarı yönlü hareket etmesiyle altın fiyatları düşüşe geçti. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

7 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

7 Ekim Pazartesi günü gram altın 276,56 liradan alınırken, 276,61 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

7 Ekim Pazartesi çeyrek altın 441,27 liradan alınırken, 451,27 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

7 Ekim Pazartesi yarım altın 879,79 liradan alınırken, 902,54 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

7 Ekim Pazartesi tam altın 1.820,25 liradan alınırken, 1.865,80 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

7 Ekim Pazartesi Cumhuriyet altını 1.826,00 liradan alınırken, 1.853,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

157,20

157,32

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

201,33

201,48

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

251,53

251,72