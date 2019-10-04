Son dakika Altın fiyatları! 4 Ekim gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını, fiyatı ne kadar? 04.10.2019 10:04

Altın fiyatları son dakika... Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları, haftanın son işlem gününde merak ediliyor. Son haftalarda karışık seyir izleyen altının gram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 1,50 yükselişle 278,10 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Ekim canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 453,00 lira, Cumhuriyet altını 1.852,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 278,10 liradan işlem görmüştü. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

4 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

4 Ekim Cuma günü gram altın 275,56 liradan alınırken, 275,62 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

4 Ekim Cuma çeyrek altın 442,00 liradan alınırken, 452,30 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

4 Ekim Cuma yarım altın 881,24 liradan alınırken, 904,59 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

4 Ekim Cuma tam altın 1.823,26 liradan alınırken, 1.870,05 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

4 Ekim Cuma Cumhuriyet altını 1.835,00 liradan alınırken, 1.863,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

156,15

156,27

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

199,99

200,14

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

249,85

250,04