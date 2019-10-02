Son dakika Altın fiyatları! 2 Ekim gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını, fiyatı ne kadar? 02.10.2019 12:15

Altın fiyatları son dakika... Son haftalarda karışık seyreden altın fiyatları son iki ayın en düşük düzeyine geriledikten sonra hafif toparlandı. Düğün sezonunun devam etmesi ile birlikte altın fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ekim canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin bir ticaret anlaşmasıyla sonlanacağı umutları etkisiyle iki ayın en düşük düzeyine geriledikten sonra hafif toparlandı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 441,00 lira, gram altın fiyatı ise yüzde 0,30 yükselişle 270,80 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

2 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

2 Ekim Çarşamba günü gram altın 272,34 liradan alınırken, 272,39 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

2 Ekim Çarşamba çeyrek altın 434,42 liradan alınırken, 444,27 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

2 Ekim Çarşamba yarım altın 866,13 liradan alınırken, 888,54 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

2 Ekim Çarşamba tam altın 1.792,00 liradan alınırken, 1.836,86 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2 Ekim Çarşamba Cumhuriyet altını 1.799,00 liradan alınırken, 1.826,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

154,76

154,88

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

198,21

198,36

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

247,62

247,81