Son dakika altın fiyatları: 1 Kasım ons, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları 01.11.2019 10:06

Son dakika altın fiyatları... 1 Kasım Cuma haftanın son gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Halk arasında yastık altı yatırımı olarak adlandırılan altın fiyatlarında yatay seyir deam ediyor. Altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 0,53 artarak 276 bin 950 liraya yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Kasım güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.852,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,02 yükselişle 278,00 liradan işlem gördü. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

1 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

1 Kasım Cuma günü gram altın 277,70 liradan alınırken, 277,74 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1 Kasım Cuma çeyrek altın 444,61 liradan alınırken, 454,68 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

1 Kasım Cuma yarım altın 886,44 liradan alınırken, 909,36 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

1 Kasım Cuma tam altın 1.834,01 liradan alınırken, 1.879,91 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1 Kasım Cuma Cumhuriyet altını 1.843,00 liradan alınırken, 1.871,00 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

1 Kasım Cuma ata altın 1.834,01 liradan alınırken, 1.879,91 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

158,39

158,51

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

202,85

203,01

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

253,43

253,62