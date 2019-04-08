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Son dakika: Alperen'in ölümü ile ilgili mahkemeden karar

08.04.2019 16:53

İzmir’de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan Altıok, yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.


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