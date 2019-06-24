Haberler Web TV Son dakika: Almanya'da iki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte ilk görüntüler (Video)

Son dakika: Almanya'da iki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte ilk görüntüler (Video)

24.06.2019 16:09

Son dakika haberine göre Alman Die Welt gazetesi, Almanya Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter savaş jetinin ülkenin kuzeyinde düştüğünü belirtti. Uçakların pilotlarının düşmeden önce kendilerini fırlatarak kurtuldukları ifade edildi.


Almanya İçişleri Bakanlığı, Alman Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon tipi iki savaş jetinin Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde seyir sırasında havada çarpıştığını duyurdu.

Alman medyasına göre uçakların bir yerleşim bölgesinde düştüğü iddia ediliyor.

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