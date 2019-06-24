Son dakika: Almanya'da iki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte ilk görüntüler (Video)

Son dakika haberine göre Alman Die Welt gazetesi, Almanya Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter savaş jetinin ülkenin kuzeyinde düştüğünü belirtti. Uçakların pilotlarının düşmeden önce kendilerini fırlatarak kurtuldukları ifade edildi.
Almanya İçişleri Bakanlığı, Alman Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon tipi iki savaş jetinin Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde seyir sırasında havada çarpıştığını duyurdu.
Alman medyasına göre uçakların bir yerleşim bölgesinde düştüğü iddia ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.