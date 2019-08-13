Son dakika: Alev alev yanıyor! Validen açıklama geldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle tatilden çağrılan Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yanı sıra Bursa, Denizli, Bilecik, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir’den de arazöz ve dozerli ekipler yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ayrıca Eğriöz ve çevre köylerden gelenler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
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