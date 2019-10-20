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Son dakika: Alanya'da orman yangını

20.10.2019 12:53

Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.


Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Cikcilli Mahallesi helikopter pisti yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 su tankeri, 6 arazöz, bir ilk müdahale aracı, bir helikopter, 8 teknik eleman ve yaklaşık 40 işçi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ormanlık alandaki arı kovanları ile bölgedeki evlere ulaşmadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

10 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında, ormanda yaşayan bazı hayvanlar da telef oldu.

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