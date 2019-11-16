Haberler Web TV Son dakika: Aksaray'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Aksaray'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

16.11.2019 06:33

Son dakika haberine göre Aksaray’da yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.


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