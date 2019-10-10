Son dakika: Akçakale'ye havan mermisi atıldı: 1'i bebek 3 kişi şehit oldu! 10.10.2019 16:43

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Hain terör örgütü YPG, Şanlıurfa Akçakale'ye havan mermisi attı. Mermi ilçe merkezine düştü. Olayda 1'i bebek 3 kişi şehit oldu.

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düştü.



Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Bu arada, terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale'ye 2 havan mermisi atıldı.

İlçe merkezine düşen havan mermileri nedeniyle 1'i bebek 3 kişi şehit oldu.

Polis ekipleri vatandaşları sınırdan uzaklaşmaları ve evlerine gitmeleri konusunda uyardı.