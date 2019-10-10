Haberler Web TV Son dakika: Akçakale'ye havan mermisi atıldı: 1'i bebek 3 kişi şehit oldu!

Son dakika: Akçakale'ye havan mermisi atıldı: 1'i bebek 3 kişi şehit oldu!

10.10.2019 16:43

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Hain terör örgütü YPG, Şanlıurfa Akçakale'ye havan mermisi attı. Mermi ilçe merkezine düştü. Olayda 1'i bebek 3 kişi şehit oldu.


Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düştü.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Bu arada, terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale'ye 2 havan mermisi atıldı.

İlçe merkezine düşen havan mermileri nedeniyle 1'i bebek 3 kişi şehit oldu.

Polis ekipleri vatandaşları sınırdan uzaklaşmaları ve evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları