Son dakika: AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan ulaşımda büyük müjde! Aylık akbil ne kadar olacak? 20.06.2019 13:47

Son dakika haberine göre AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 205 lira olan aylık akbil ücretinin 165 liraya düşürüleceğini duyurdu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul vatandaşlarına yeni müjdesini açıkladı. Gazetecilere yaptığı açıklamada Mavi İstanbulkart abonman ücretinin 205 liradan 165 liraya düşürüleceğini bir kez daha duyuran Yıldırım, İstanbullulara müjdeyi verdi.

SOSYAL MEDYADAN DA DUYURMUŞTU

Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşürüleceğini duyurdu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından İstanbul vatandaşlarına müjde verdi.

Binali Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşürüleceğini belirtti.

Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

Metrolar, Metrobüsler, Marmaraylar yaptık. Öğrenci akbilini 40 TL'ye indirdik. Şimdi de Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşüreceğiz.