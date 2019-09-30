Haberler Web TV Son dakika: AK Parti'den Yargı Strateji Belgesi Paketi ile ilgili önemli açıklamalar (Video)

Son dakika: AK Parti'den Yargı Strateji Belgesi Paketi ile ilgili önemli açıklamalar (Video)

30.09.2019 14:04

Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "39 maddelik ilk teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz." dedi. Muş, "Kıdemi 15 yılı doldurmuş olan avukatlara yeşil pasaport verilecek." ifadelerini kullandı.


AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 39 maddelik yargı reformu paketinin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyleyerek paketin detaylarını açıkladı.

AK Partili Muş'un açıklamaları şöyle:

"39 maddeden oluşan ilk teklif bugün verilmiş oluyor. İfade özgürlüğü suçlara Yargıtay yolunu açıyoruz.

İnternette bazı sitelerin kısıtlanması, yasaklanması gibi uygulamalar vardı. Burada sitenin tamamına değil, o içeriğin kısıtlanmasını getiriyoruz.

Uzun tutukluluk sürelerini cezalandırma yöntemi olmaktan çıkarıyoruz.

Hukuk fakültelerinden mezun olanlar hukuk mesleklerine giriş sınavına girecekler, 70 puan almış durumdalar. Hakim savcı olmak isteyenler bu 70'i aldıktan sonra

Kıdemi 15 yılı doldurmuş olan avukatlara yeşil pasaport verilecek.

OHAL'de el konulan pasaportların vatandaşlarımıza iadesi de kanun teklifimizde mevcuttur."

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